أزمة صحية مفاجأة.. وفاة راكب سوداني في مطار القاهرة فور وصوله

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، حالة وفاة لراكب سوادني الجنسية فور هبوط طائرته القادمة من الخرطوم، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة شركة طيران تاركو القادمة من الخرطوم، تعرض أحد الركاب سوداني الجنسية من مواليد 1963، إلى هبوط حاد مفاجئ في الدورة الدموية، على الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، وبالكشف تبين أن الراكب قد فارق الحياة.

في حين جهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، سيارة إسعاف لتجهيز الراكب ونقل جثمانه إلى أقرب مستشفى من المطار، وتم إبلاغ أسرته.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .