صرف ألف جنيه مكافأة للاعبي فريق الأوقاف بعد تصدرهم المجموعة بدوري الوزارات

تشجيعًا للعاملين بها على ممارسة الأنشطة الرياضية قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لكل لاعب شارك بالفعل في الدور الأول من دوري الوزارات، من فريق الوزارة.
وقال وزير الأوقاف، إن المكافأة تأتي لتصدر فريق الوزارة مجموعته بإجمالي ١٢ نقطة في الدور الأول، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مكافأة أخرى عن كل مباراة يفوز بها الفريق في التصفيات النهائية.
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وأشار إلى أن ذلك، يأتي تشجيعا للعاملين بالوزارة على ممارسة الرياضة.
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