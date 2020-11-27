فودافون : أول توقع صحيح عن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك هيكسب iPhone

أعلنت فودافون جائزة موبايل iPhone لأحد عملائها الذي يتوقع نتيحة مباراة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا اليوم، وذلك لأول عميل يتوقع النتيجة بشكل صحيح، لتتوالى توقعات عملاء فودافون على استطلاع النتيجة.
عملاء فودافون يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك
وقالت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "توقع نتيجة الماتش وأول توقع صح هيكسب iPhone واتفرج كمان مع Vodafone Plus beIN كلم #6*00* للأشتراك الشهرى، 7 جيجا ب 90 جنيه".
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والجدير بالذكر أن يتابع الملايين مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائى دوري أبطال أفريقيا فهي مباراة القمة التى يتجه للاستمتاع بمشاهدتها عشاق الساحرة المستديرة من مختلف الدول.
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