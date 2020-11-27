نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن .. شيكابالا يتعادل للزمالك

نتيجة المباراة الآن، حقق الأباتشي شيكابالا التعادل في الدقيقة ٣٠ من عمر الشوط الأول والمباراة، وذلك بعد مرور رائع من ناحية اليسار وتسديد الكرة في أعلى الزاوية اليمنى لمحمد الشناوي، لتصبح نتيجة النهائي الٱن ١-١.

يواجه الاهلي الزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورت" المشفرة عبر قناتيها bein sports7 و bein sports1، بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي، ولكن ثمة قناة مفتوحة ستذيع المباراة.

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