فيديو .. من محمد إلى فريدة .. سيدة تحكى قصة تحولها جنسيا : نفسى أتجوز

جدة - نرمين السيد - وقالت فريدة رمضان، المتحولة جنسيًا من محمد رمضان، إنها كانت تتمنى هذا التحول منذ صغرها، وهى الآن تشعر بحالة نفسية جيدة.

وأوضحت، أنه تم فصلها من وزارة التربية التعليم إذ كانت تعمل مدرسة قبل التحول، وهى الآن تعيش على المساعدات الخارجية، خاصة أن إجراءات العلاج أخذت منها وقتا طويلا ومصاريف كثيرة.





وتابعت: "أمنية حياتى الجواز، وأنا أنثى بالطب الشرعى وبالقانون، ومعترف بى فى الحكومة وكنت أتناول العلاج الخاص بى فى مستشفى حكومى".

