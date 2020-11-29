اليوم .. بدء امتحانات الميد تيرم الإلكترونية بـ إعلام القاهرة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه من المقرر بدء امتحانات الميد تيرم بالكلية غدًا الأحد الموافق 29 /11/2020 على أن تنتهي آخر الأسبوع الحالي.
وأضافت "مصطفى" في تصريحات لها اليوم، أنه يتم إجراء معظم الامتحانات الكترونيا من خلال منصة (جورميه) الخاصة بالامتحانات، حيث تم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الماضية على كيفية استخدامها والتعامل معها تمهيدًا لإجراء الامتحانات عليها.
وأشادت عميدة كلية الإعلام بالمنصات الالكترونية واستخدامها في العملية التعليمية سواء في إجراء الامتحانات عليها، أو من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية للطلاب من خلالها، حيث يوجد تفاعل للطلاب على هذه المنصات بشكل إيجابي.
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