بعد اغتيال محسن زاده.. البرلمان الإيرانى يدعوا لتقديم رد قاسى ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدد البرلمان الإيرانى، دعوته لتقديم ضربة قاسية ردًَا على اغتيال العالم الإيراني، محسن فخرى زاده، والذى وقعت عملية اغتياله بالعاصمة طهران، أول أمس الجمعة.

ووفقًا لقناة "العربية"، دعا كذلك رئيس لجنة الطاقة فى البرلمان الإيرانى إلى إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخراج مفتشى الوكالة من البلاد، والانسحاب من الاتفاق النووى الموقع بين طهران والقوى الغربية عام 2015.