للشركات.. شهادات ادخار البنك الأهلي المصري .. اعرف فوائدها



أعلن البنك الأهلي المصري عن شهادات ادخار للشركات بفوائد مختلفة لتوافق كافة احتياجات عملاء البنك الأهلي المصري من راغبي فتح شهادات الادخار كما أنها تبدأ بفترات من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى، بقيم تبدأ من 1000 جنيه لشهادة الإدخار، لذلك يقدم تحيا مصر كافة التفاصيل عنها.

شهادة ادخار الشركات الثلاثية

الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتها على أن يكون الشراء أول مرة لا يقل عن 50 ألف جنيه

المدة : 3 سنوات

الاقتراض : يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الاسترداد : لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

سعر العائد/ الفائدة على شهادة ادخار البنك الأهلى المصرى الثلاثية للشركات

شهري : 7.25%

ربع سنوي : 7.50%

نصف سنوي : 7.75%

سنوي : 8%

نوع العائد : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.