أهم الأخبار.. السيسي يوجه بصياغة منظومة البناء .. حل مجلس إدارة نادي الزمالك .. وزير الرياضة: يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات النادي

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

وفق اشتراطات بنائية جديدة.. السيسي يوجه بصياغة منظومة البناء لإعادة تنظيم النشاط العمراني

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير الشباب والرياضة يبعث رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بكل المؤسسات الرياضية وكله بيتم بما لا يخرج عن الجزء القانوني للوزارة، معقبا "بطمن جماهير نادي الزمالك.. إحنا من فترة وجيزة درسنا الأمور بهدوء ومفيش تصرعات".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

غادة والي: سيدة من كل 3 سيدات على مستوى العالم يتعرضن للعنف على مدى حياتها

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن سيدة من كل 3 سيدات على مستوى العالم يتعرضن للعنف على مدى حياتها، سواء أكان هذا العنف جسديًا أو لفظيًا او أكثر من ذلك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 ملايين طالب.. أول رد من المدارس الخاصة على امتناع أولياء الأمور عن دفع المصروفات

قال المستشار بدوى علام ، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ، إن الفترة الأخيرة شهدت تقاعس بعض أولياء أمور المدارس الخاصة عن دفع المصروفات المدرسية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك: فريق الكرة خط أحمر.. وجئنا لإصلاح ما أفسده الدهر

قال المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، إنه لن يتم أي تغيير في الإدارة الفنية لفريق الكرة بنادي الزمالك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وقف واستبعاد.. أحمد موسى عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك |شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار أشرف صبحي، وزير الرياضة، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالتهم للنيابة، لم يقتصر على الزمالك فقط بل تتضمن أندية أخرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أمير مرتضى يعلن استقالته من الزمالك ويوجه آخر رسالة لوالده وجماهير النادي

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن رحيله من منصبه كمشرفا علي فريق الكرة بالنادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة حيثيات القرار الصادر بشأن وقف مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لادارة القلعة البيضاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعليق غريب وصادم من إبراهيم سعيد على حل مجلس مرتضى منصور.. شاهد

علق إبراهيم سعيد نجم نادى الزمالك السابق، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد| بعد تنمرها عليه.. الفنان أحمد بدير يفحم إعلامية كويتية على الهواء

فتح الفنان الكبير أحمد بدير، النار على إعلامية كويتية قامت بالتنمر عليه، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض بشكل كامل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

معلومات تهمك عن أحمد البكري المكلّف برئاسة نادي الزمالك

قررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مليار جنيه مخالفات وبكاء أمير مرتضى.. القصة الكاملة لـ حل مجلس الزمالك

في الرابع من أكتوبر الماضي، قررت اللجنة الأوليمبية وقف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ مائة ألف جنيها، كما قررت عدم اعتماد تمثيله للنادي، وعدم تقلده أي اجتماعات، أو جمعيات عمومية، وعدم الأخذ بتوقيعه على أي أوراق تخص النادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أقل من 20 سنة.. عالم يفجر نظرية جديدة عن بناء الهرم الأكبر

اتفقت العديد من النظريات حول المدة التي نفذ فيها المصريون القدماء بناء الهرم الأكبر، وضمن المعتقدات السائدة حول هذا الأمر، هو أنه بُني على مدى 20 عامًا خلال فترة الأسرة الرابعة للفرعون خوفو، ولا يزال الغموض يكتنف هذه النصب التذكارية القديمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رد فعل ناري من شوبير على حل مجلس مرتضى منصور |شاهد

علق الإعلامي أحمد شوبير، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعرف على المرشحين للإشراف على قطاع الكرة بالزمالك

علم دوت الخليج من مصادر مسؤولة ، أن أيمن يونس نجم الزمالك وعضو مجلس الادارة السابق سوف يتولى الاشراف على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء بعد قرار حل مجلس مرتضى منصور .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. أول تعلق من أحمد مرتضى منصور بعد وقف مجلس إدارة الزمالك واستبعاده

نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد قرار عزله من مجلس إدارة نادي الزمالك

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على التوجه إلى منزله فور إعلان قرار وزارة الشباب الرياضة بتوقف مجالس إدارات الزمالك ودمياط والشرقية والقاهرة لارتكاب مجالس إدارات بعض مراكز الشباب لمخالفات مالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المخالفات تخطت مليار جنيه.. سبب الإطاحة بـ مجلس مرتضى وتشكيل لجنة لإدارة الزمالك

كشف مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة عن أسباب تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك تضم كل من المستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد وقف واستبعاد مرتضى ومجلسه.. ننشر أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

علم دوت الخليج أن اللجنة المؤقتة لادارة نادى الزمالك تضم كل من المستشار أحمد بكرى رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حل مجلس إدارة الزمالك واستبعاده من إدارة شئون النادي وتعيين لجنة مؤقتة