موجز السوشيال: رد فعل ناري من شوبير على حل مجلس الزمالك.. وتعليق غريب وصادم من إبراهيم سعيد

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تعليق غريب وصادم من إبراهيم سعيد على حل مجلس مرتضى منصور.. شاهد

علق إبراهيم سعيد نجم نادى الزمالك السابق، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد ابراهيم سعيد قائلا: "زمالك 2005 يعود من جديد".

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بملابس رياضية ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: "مشاء الله - قمر - نجمة النجوم - الجميلة".

وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت ياسمين صبري، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، "انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا".

وأضافت ياسمين صبري "تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجة نعمات اسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

كان بمثابة أب وأخ أكبر .. وليد سليمان يودع طبيب الأهلي برسالة مؤثرة| شاهد

ودع وليد سليمان نجم النادى الاهلى , طبيب الفريق الدكتور خالد محمود ونشر صورة بصحبته عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق وليد سليمان قائلا: "‏كل الشكر والتقدير للدكتور خالد محمود اللي أدي مهمته معانا على أكمل وجه".

وأكمل: كان بمثابة أب وأخ أكبر لينا جميعا وأكتر الناس إخلاصًا في عملهم معانا".

وأكد: "فعلا اتشرفنا بالتعامل مع حضرتك واقل حاجة نقولك شكرا من قلوبنا بجد ونتمني لك التوفيق فيما هو قادم".

رد فعل ناري من شوبير على حل مجلس مرتضى منصور |شاهد

علق الإعلامي أحمد شوبير، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، "مصر دولة القانون".

وكانت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قررت إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.

وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.

وأعلنت الوزاره أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية .