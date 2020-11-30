تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 30-11 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 30- 11- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات.

آخر أخبار أورنج

يقدم تحيا مصر رابط التحويل لخط أورنج في 24 حيث أن يرغب الكثير من العملاء التحويل بين الخطوط، لذا توفر أورنج إمكانية التحويل لشبكاتها في أسرع وقت.

رابط تحويل خطك لـ أورنج في 24 ساعة.. اعرف التفاصيل



آخر أخبار فودافون

أعلنت فودافون عن سعر موبايل سامسونج A71 بأقل سعر في مصر ضمن عروض فودافون في الجمعة البيضاء "البلاك فرايدي".

فودافون تعلن سعر موبايل سامسونج A71 بأقل سعر في مصر



آخر أخبار المصرية للاتصالات

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن رعايتها مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، كما قدمت جدول مواعيد الأفلام، ولاسيما أن المصرية للاتصالات تعتبر من أولى الشركات الرعاية للمهرجان وكل عام لديها الريادة في الرعاية.



آخر أخبار اتصالات مصر

ينشر تحيا مصر عروض اتصالات مصر على ساعات سامسونج بأقل الأسعار ضمن خطة اتصالات مصر للتشجيع على التعاملات الإلكترونية والشراء من اتصالات أونلاين أو من فروع اتصالات شوب.

عروض اتصالات مصر على ساعات سامسونج.. بأقل الأسعار



وباستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

