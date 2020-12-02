السيسى يتفقد عددا من المركبات متعددة الاستخدام (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس اطلع على عرض من اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم.

هذا بالإضافة إلى إنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.