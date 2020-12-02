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نائب محافظ القاهرة: نقل موقف ميدان المطرية إلى مسطرد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل موقف الميكروباص من ميدان المطرية إلى منطقة مسطرد.

وأضاف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، فى تصريحات صحفية، أنه نقل الموقف جاء لإعادة تنظيم المنطقة ونقل الموقف إلى موقف نموذجى تم تنفيذه بمعرفة الشركه الوطنية للطرق.

يذكر أن ميدان المطرية تم تطويره بالتزامن مع افتتاح محور المطرية مسطرد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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