نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة: نقل موقف ميدان المطرية إلى مسطرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم نقل موقف الميكروباص من ميدان المطرية إلى منطقة مسطرد.

وأضاف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، فى تصريحات صحفية، أنه نقل الموقف جاء لإعادة تنظيم المنطقة ونقل الموقف إلى موقف نموذجى تم تنفيذه بمعرفة الشركه الوطنية للطرق.

يذكر أن ميدان المطرية تم تطويره بالتزامن مع افتتاح محور المطرية مسطرد.