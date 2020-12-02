رئيس الشيوخ يهنئ رئيس المجلس الاتحادى بالامارات بمناسبة اليوم الوطني

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم فيها باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ المصري باصدق التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات. وأكد رئيس الشيوخ أنها فرصة غالية لمشاركة مسئولي وشعب الإمارات افراحهم والتأكيد على الروابط القوية التي تربط البلدين حكومة وشعبأ. ولفت إلى أنها مناسبة غالية والتى نستذكر بها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها والذي كان داعما مخلصاً لقضايا أمتنا العربية وهو ذات النهج الذي انتهجه ابناؤه من بعده

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