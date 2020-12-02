وصول وزيري الثقافة والإعلام إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وصلت منذ قليل إلى مقر دار الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير الإعلام أسامة هيكل لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

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وفي حفل الافتتاح يُعرض الفيلم البريطاني "الأب" إخراج فلوريان زيلر، كما يُعرض الفيلم غدا الخميس فى عرض ثان في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذى لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.