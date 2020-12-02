pcr وكمامات .. إجراءات مشددة لحضور مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت إدارة مهرجان الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، على تطبيق إجراءات احترازية مشددة، خلال استقبال ضيوف المهرجان، من خلال الدخول من بوابة تعقيم، وقياس درجات الحرارة، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

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وفي حفل الافتتاح يُعرض الفيلم البريطاني "الأب" إخراج فلوريان زيلر، كما يُعرض الفيلم غدا الخميس فى عرض ثان في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذى لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

