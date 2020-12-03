شروط عمل فيزا كارد بنك مصر للشباب .. تعرف عليها

يوفر بنك مصر فيزا بنك مصر للشباب تصدر على حساب التوفير حيث يمكن للشاب حامل البطاقة أن يحصل على عائد في مقابل الادخار بالبطاقة، حيث ان هذه البطاقات تخلق الدافع بداخل الأفراد يجعلهم يهتمون بالادخار، ويمكنك من خلال فيزا بنك مصر للشباب التعامل في حسابك في أي وقت وفي أي مكان، لأنها بطاقات مقبولة عالميا ويمكنك التسوق بها من جميع المنافذ التجارية.
تفاصيل فيزا بنك مصر للشباب
– التعامل في المطاعم والفنادق والسحب النقدي من جميـع آلات الصراف الآلي ATM في جميع أنحاء العالم.
– الفيزا كارد لها على رقم سري ولها اجراءات امان مميزة جدا حيث انها من افضل البطاقات. السحب من خلال جميع الفروع في خلال أوقات العمل الرسمية أو من خلال مكاتب البنك السياحية في الفنادق وفي المطارات.
– كما تقدم لك شركة فورى العديد من الخدمات من خلال هذه البطاقة، حيث يمكنك سداد المدفوعات سواء فواتير او شحن رصيد من خلال الصراف الآلي لبنك مصر.
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– مدة صلاحية فيزا بنك مصر للشباب خمس سنوات، ويمكن الاستعلام عن الرصيد وجميع تفاصيل الحساب من خلال خدمة البنك الفورية المجانية.
– يمكنك إنشاء الرقم السري الخاص بك بسهولة عن طريق آلات ATM الخاصة ببنك مصر.
– لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما، وعليه أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومي للحصول على البطاقة.
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