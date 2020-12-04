ورشة عمل بعنوان «الألعاب التثقيفية .. واجهى العنف» بالقومى للمرأة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة، برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "الألعاب التثقيفية .. واجهى العنف" للمنتفعات حول مناهضة العنف ضد المرأة.





أدارت الندوة الكاتبة الصحفية ماجدة محمود مقررة الفرع وبحضور منى الغزالى، منسق وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى، ومايبل يعقوب سفيرة المحبة والسلام، وسحر محمود عضو الفرع وبحضوركم ر عدد كبير من السيدات وطلبة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وذلك بمقر الفرع بالهرم.



بدأت الورشة بكلمة لمقررة الفرع تحدثت فيها عن الفعاليات التى تقام على مدار الـ 16 يوما، وعرفت الحضور بكل أشكال العنف التى تعانى منها الكثيرات بالمنزل والعمل والشارع ووجهت الحضور لأهمية الإبلاغ عن حالات العنف التى تتعرض له دون السكوت أو الخوف، ولفتت نظر الحضور لخط الشكاوى بالمجلس 15115 وضرورة التواصل من خلاله للإبلاغ عن أى شكوى أوعنف تتعرض له.



وأكدت منى الغزالى على ضرورة الخروج عن الطرق التقليدية فى تغير المفاهيم الخاصة بالعنف، وأن الوسائل التقليدية لا تؤتى ثمارها فى العديد من الأوساط، وأنه كان لابد من إيجاد طرق أخرى بديلة تجتمع من خلالها الأسرة ويتيح للجميع فرصة للنقاش وفى الوقت نفسه تصل الرسائل بشكل غير مباشر.

وشرحت مايبل يعقوب، فكرة الألعاب وأهميتها، وشاركت الحاضرات فى العديد من الألعاب التى لاقت ترحبهن ووعدن بممارستها مع أسرهن فور العودة إلى منازلهن، وتطرقت الحاضرات لتجاربهن الشخصية مع العنف وكيف أثر فيهن، وكيف أتاح لهم مكتب شكاوى المرأة الخروج من المشكلات، بالإضافة للتوعية التى يتلقونها من خلال ندوات والورش التدريبية التى تقام بالمجلس.

وقدمت منى الغزالى توصية تم رفعها للدكتورة مايا مرسى، بأن يكون فرع المجلس بالجيزة مساحة آمنة يحتضن السيدات فى جلسات بوح واستشارات أسرية لتقديم الحلول لمشاكل العنف التى تواجههن.