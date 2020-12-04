زواج إحسان من إسلام يتسبب في نقل محمد ناصر إلى مصحة نفسية في تركيا

علم موقع "صد البلد" من مصادر مطلعة أن الإخواني إسلام عقل الذي يعمل مذيعا في قناة "وطن" تزوج من إحسان الفقيه الأردنية الحاصلة على الجنسيه التركيه والتي تعمل بوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضافت المصادر أنه بعد أسابيع من الزواج ، أكتشف الزوج أن الإخواني محمد ناصر وقع في غرام الأردنية "إحسان الفقيه" ولكن من طرف واحد فقط، واستشاط غضبا.

وقالت المصادر إن الإخواني محمد ناصر أصيب بحالة نفسية سيئة دخل على إثرها مصحة نفسيه في تركيا لزواج إحسان من إسلام.