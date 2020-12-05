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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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علاء عصام يلتقي بإدارة مركز شباب البدرشين لمناقشة خطة التطوير

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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