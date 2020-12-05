النائبة أمل مزى: صندوق تحيا مصر تأسس فى مرحلة دقيقة وشريك أساسي فى مواجهة التحديات

قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر حققت العديد من النجاحات خلال السنوات السابقة، وذلك فى مختلف القطاعات، بداية من ملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى يعد من أبرز وأهم الملفات التى حظيت باهتمام كبير خلال هذه الفترة لتخفيف المعاناة عن المواطنين البسطاء، إلى جانب توفير حياة كريمة لمحدودى الدخل ، مرورا بسكن كريم، والمبادرات الصحية التي كان لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة والقضاء على قوائم الانتظار والأمراض المزمنة.

وأشارت رمزى، إلى أن احتفالية صندوق تحيا مصر، للإعلان عن تفاصيل تسجيله رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، يؤكد حجم الانجازات التى تقدمها الدولة المصرية والتى شرعت فيها منذ السنوات السابقة، وذلك ليصبح الصندوق حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الدولية والعالمية فى هذا الصدد، مما يؤكد عزم الجميع على مواصلة مرحلة البناء ونحو مصر الحديثة.

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وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بإضاءة برج خليفة بدبى بشعار صندوق تحيا مصر وكذلك علم جمهورية مصر العربية ، مؤكدة على تضافر الجهود بين البلدين، لافتة الى أن الصندوق كان له جهود كبيرة خلال الفترة السابقة حيث كان فى الصفوف الأولى فى المواجهة مع الحكومة وخاصة خلال السنة الأخيرة مع أزمة جائحة كورونا، وأن تسجيل الصندوق لـ3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس يعكس حجم الجهد الذي يقدمه الصندوق، موضحة أنه تأسس فى مرحلة دقيقة وكان من وراء التأسيس القيادة السياسية.