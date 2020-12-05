عاجل .. تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش .. وأول ظهور لبدر بانون

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي عن تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراة نهائي كأس مصر بعد قليل أمام طلائع الجيش. وجاء التشكيل كالٱتي:



محمد الشناوى

محمد هانى - علي معلول - ايمن اشرف - بدر بانون

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

مروان محسن ويدخل النادي الأهلي اليوم النهائي رقم 51 في تاريخه ببطولة كأس مصر، ليواجه طلائع الجيش مساءا على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية. اقرأ أيضا: أيمن يونس يهدد أمير توفيق: "هتكلم لاعب من الزمالك.. هنكلم عشرة" ويخوض النادي الأهلي المباراة بآمال كبيرة لحصد ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005 – 2006، كما يسعى لحصد بطولة كأس مصر بعدما استعصت عليه في أخر 10 سنوات، حيث لم يحصل عليها إلا مرة واحدة عام 2017 خلال العقد الأخير.

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