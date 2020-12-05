أكد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عدم وجود علاقة بين توقيت وقوع الزلازل والفصول المناخية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الزلزال وقع بشرق البحر المتوسط، وجنوب تركيا بقوة تصل إلى 5.6 على مقياس ريختر»، مشيرا إلى أن عمق الزلزال وصل إلى 90 كيلو مترا، ما تسبب في الشعور بالهزة الأرضية بمصر، وجنوب تركيا».
وتابع: «معدلات تسجيل الزلازل بمصر لم تختلف، لكن المعهد حرص خلال الفترة الأخيرة على تحديث منظومة الرصد المحلية والإقليمية، ما أسفر عن تسجيل زلازل خارج مصر»، مشيرا إلى أن المعهد لا يستطيع منع الزلازل، لكنه يستطيع تحديد المناطق المعرضة لحدوث هزات أرضية.
إقرأ أيضًا.. السفير المصري بكمبالا يلتقي بالسكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية
وأكمل: «هناك أكثر من قطاع بمصر، ثبت وجود نشاط زلزالي غير مدمر بها، ومن بينها شرق القاهرة بالقرب من السويس، وشمال البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة دهشور جنوب غرب القاهرة»، معلقا «هذه المناطق معرضة لحدوث زلازل، والخطر مرجح أن يمتد منها لمناطق أخرى».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عميد معهد الفلك يكشف المناطق الأكثر عرضة لـ«الزلازل» بمصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.