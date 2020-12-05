يستعرض تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات فليكس فودافون هي باقات شهرية تتميز بأنها تجمع بين الميجابايت والدقائق في نفس الوقت، وذلك عبر نظام فليكس، ويبحث الكثير من المواطنين عنها بعد إعلان فودافون عن باقات فليكس.
أكواد باقات فودافون فليكس
يمكن الاشتراك في باقات فليكس فودافون عن طريق الكود*880#
- باقة فليكس فودافون 25 بتنزل 600 فليكس.
- باقة فليكس فودافون 35 بتنزل 1400 فليكس.
- باقة فودافون فليكس 60 بتنزل 2700فليكس.
- باقة فودافون فليكس 80 بتنزل 3800 فليكس.
- باقة فودافون فليكس100 بتنزل 5100 فليكس.
- باقة فودافون فليكس 150 بتنزل 8000 فليكس.
- باقة فليكس فودافون 200 بتنزل 12000 فليكس.
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أنظمة باقات فليكس فودافون 2020
تحاسب باقات فليكس بواحد فليكس لكل من الميجابايت، والرسالة، والدقيقة لشبكة فودافون، وتحاسب ب 5 فليكس مقابل الدقيقة للشبكات الأخرى، بالإضافة إلي تقديم فودافون واتساب ببلاش مع كل باقات فليكس، وتستمر حتي نهاية الشهر.
تجديد باقات فليكس فودافون
يمكن تجديد الباقة عن طريق الكود *225# وذلك تسهيلا للعملاء دون الحاجة الي الذهاب لخدمة العملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باقات vodafone الشهرية.. كل ماتريد معرفته عن فودافون فليكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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