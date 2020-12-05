باقات vodafone الشهرية.. كل ماتريد معرفته عن فودافون فليكس

يستعرض تحيا مصر كافة التفاصيل عن باقات فليكس فودافون هي باقات شهرية تتميز بأنها تجمع بين الميجابايت والدقائق في نفس الوقت، وذلك عبر نظام فليكس، ويبحث الكثير من المواطنين عنها بعد إعلان فودافون عن باقات فليكس.

يمكن الاشتراك في باقات فليكس فودافون عن طريق الكود*880#

تحاسب باقات فليكس بواحد فليكس لكل من الميجابايت، والرسالة، والدقيقة لشبكة فودافون، وتحاسب ب 5 فليكس مقابل الدقيقة للشبكات الأخرى، بالإضافة إلي تقديم فودافون واتساب ببلاش مع كل باقات فليكس، وتستمر حتي نهاية الشهر.

تجديد باقات فليكس فودافون

يمكن تجديد الباقة عن طريق الكود *225# وذلك تسهيلا للعملاء دون الحاجة الي الذهاب لخدمة العملاء.

