فيديو .. عمرو أديب : الشناوى خط بارليف الأهلى أمام طلائع الجيش

جدة - نرمين السيد - وأشاد أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم السبت، بأداء حارس مرمى طلائع الجيش أمام الأهلى وتصديه للعديد من الكرات الحمراء أثناء المباراة، كما أعرب عن سعادته بأداء الطلائع ووصفه بالفريق "المكافح"، مشيرا إلى أن حارسى الفريق بسام والشناوى من حراس المرمى العمالقة فى الدورى المصرى.
وفاز الأهلى بالكأس 37 فى تاريخه على طلائع الجيش، بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
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