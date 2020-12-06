يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 6- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.
آخر أخبار بنك CIB
نستعرض وظائف بنك CIB الجديدة والشروط المحددة للوظيفة، فضلاً عن رابط التقديم حيث يواصل الكثير من الشباب رغبتهم في التقديم على وظائف بنك CIB في مختلف المحافظات لضمان رواتب مجزية ومكانة اجتماعية.
آخر أخبار البنك العربي الأفريقي
كشف البنك العربي الأفريقي عن وظائف جديدة في أحد أقسامه، محددًا مجموعة من الشروط على أن يكون التقديم على موقع LinkedIn الإلكتروني، لاسيما أن الكثير من خريجى كليات التجارة والسياسة والاقتصاد يبحثون عن وظائف بنك العربي الأفريقي وشروط التقديم.
تفاصيل وظائف البنك العربي الأفريقي والتقدم عبر LinkedIn
آخر أخبار البنك الأهلي المصري
يطرح البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار الجديدة لصالح بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاكه فروع، بعد أن خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الاستثمار الجديدة التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي، يقدم أعلى فائدة في البنك الأهلي المصري على شهادة الإدخار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 6 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.