تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 6 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأحد 6- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار بنك CIB

نستعرض وظائف بنك CIB الجديدة والشروط المحددة للوظيفة، فضلاً عن رابط التقديم حيث يواصل الكثير من الشباب رغبتهم في التقديم على وظائف بنك CIB في مختلف المحافظات لضمان رواتب مجزية ومكانة اجتماعية.



آخر أخبار البنك العربي الأفريقي



كشف البنك العربي الأفريقي عن وظائف جديدة في أحد أقسامه، محددًا مجموعة من الشروط على أن يكون التقديم على موقع LinkedIn الإلكتروني، لاسيما أن الكثير من خريجى كليات التجارة والسياسة والاقتصاد يبحثون عن وظائف بنك العربي الأفريقي وشروط التقديم.