آية علوش تطلق كليبها الثاني "بتقول كلام"



أعلنت المطربة الشابة آية علوش عن إطلاق كليبها الثاني "بتقول كلام"، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويذكر أن أغنية "بتقول كلام" غناء آية علوش، كلمات ناصر الصبي، ألحان محمد بدر، توزيع مصطفى الشريف، وتريات يحيى الموجي وتعتبر الأغنية من الأغاني الدرامية.

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ويجدر الإشارة إلى أن الفنانة آية علوش تقدم برنامج فني "أغنيهالك" بتليفزيون اليوم السابع وهي من المطربات الشابات في الوسط الغنائي، خريجة قسم الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وشاركت في العديد من الحفلات، أبرزها في ساقية الصاوي والأوبرا بعد دراستها الغناء ببيت الغناء العربي والالتحاق بنقابة المهن الموسيقية.