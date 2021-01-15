هاشتاج # واتساب_ينتهك_الخصوصية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #واتساب_ينتهك_الخصوصية بعد تحديث الواتساب الاخير الذي يسمح لشركة فيس بوك بأخذ بعض اهتمامات المستخدمين ومدجها بتطبيق فيس بوك.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "كنت ولا زلت اشوف التلجرام افضل بمراحل من الواتساب وانصح الجميع فيه #واتساب_ينتهك_الخصوصيه" و "الاستمرار في الواتساب يعني سماحك لهم بأن يتجسسون ويتاجرون في بيناتك ، والحقيقة أن البدائل كثيرة جدًا غير الواتس".
وقال أخرون "#واتساب_ينتهك_الخصوصية برنامج الواتس لم يعد امن للاستخداااام خلاص صاروا يتجسسون علينا ويستخدمون بيناتنا ويبيعونها. كيف يبيعونها بقولك ببساطه يبيعونها لشركات ثانية عشان يشوفون توجهك وش تحب من الأشياء ويرسلون لك إعلانات غير انهم يعرفون وش قاعد تسوي في البرنامج ويشوفون كل شئ ترسلة " و" #واتساب_ينتهك_الخصوصية
خصوصيتنا أهم من أي تطبيق، هذي الحركة الوضيعة من واتساب لو مشيناها لهم وما أعطيناهم درس لا ينسونه باقي التطبيقات بتسوي مثل الواتسآب ".
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