إنفوجراف - زيارات واجتماعات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 21، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 8 الى 14 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الإنفوجراف الأسبوعى الضوء على، الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولى الجهات المعنية، لمتابعة الجهود التى تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميدانى.

وأجرى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى زيارة مفاجئة إلى مشتل المنيب فى محافظة الجيزة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادى لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذى يدعم جهود التنمية التى يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، لمناقشة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للنهوض بالإنتاج الزراعى ومؤشرات الاداء، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث تم خلال الاجتماع بحث آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والاصول والأراضى التابعة للوزارة، بشكل اقتصادى.

وعقد القصير اجتماعا مع رؤساء الجمعيات العامة للائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بحضور رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبحث معهم تفعيل دورهم فى خدمة المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الاسمدة والتقاوى والمبيدات ذات المواصفات القياسية والمشاركة فى منظومة تحديث الرى وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وفى سياق متصل، أعلنت الوزارة اعتماد أول دفعة قروض لعدد من المزارعين لتركيب شبكات الرى الحديث بمحافظة السويس، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى تنفيذ منظومة الرى الحديث والحقلى، كما اعتمد وزير الزراعة، تمويل وإقراض 59.5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفة، إذ تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.

وتفقدت لجنة من قيادات ومركز البحوث الزراعية حقول إكثار التقاوى والحقول الإرشادية بمحافظتى القليوبية والمنوفية لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل والوقوف على أى مشكلات لحلها كما قامت اللجنة اللجنة بالمرور على محصولى القمح والفول وتوعية المزارعين بالارشادات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة والتى تشهد ظروف جوية متقلبة.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 1.865 طن، تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه وتم تحرير 12.015 محضر بتلك المخالفات.