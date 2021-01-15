الرى: رفع ترسيبات الطمى أسفل سواقى الهدير بالفيوم

جدة - نرمين السيد - نفذ مسؤولو الرى بمحافظة الفيوم صباح اليوم الجمعة، رفع ترسيبات الطمى أسفل سواقى الهدير على فم بحر تنهلة، فضلا عن تطهير المجرى المائى للبحر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال التطهير ورفع ترسيبات الطمى خلال فترة السدة الشتوية بشتى المجارى المائية بمختلف أنحاء المحافظة خدمة للمزارعين.





وأشار المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى بالفيوم، فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن سواقى الهدير الموجودة على فم بحر تنهلة بمدينة الفيوم، تأتى على 4 فتحات على كل منها ساقية هدير، لافتا إلى تطهيرها ورفع ترسيبات الطمى منها دوريا خلال فترة السدة الشتوية، مشيرا إلى أن تلك الترسيبات تؤدى لضعف المياه الداخلة إلى البحر ومنه إلى الترع المتفرعة منه. وأضاف نضر أن أعمال التطهير ورفع تلك الترسيبات يساعد على مرور المياه بمناسيبها المحددة، لتصل المياه للأراضى الزراعية بالنهايات، بما يخدم كل المزارعين ويساعدهم على وصول المياه بشكل جيد ومنضبط لرى أراضيهم بحصصهم المقررة.

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