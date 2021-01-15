عبد الحكيم عبد الناصر: الزعيم لو كان عايش كان هيتفرج على ولاد العم والاختيار

تمر اليوم الذكرى 103 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وفى هذا الصدد بث"تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم حور محمد، استضاف خلالها المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل، والذى تحدث عن أسرار وكواليس احتفال الزعيم الراحل بيوم ميلاده.

وقال نجل الزعيم الراحل، إن الزعيم جمال عبد الناصر كان يحتفل بيوم ميلاده بشكل طبيعى، وكانت أسرته تحرص على تحضير الحلوى، وعندما يخرج الزعيم الراحل من غرفته يبتسم لهم ويخبرهم باستكمال الحفل لارتباطه بمواعيد كثيرة.

وتحدث نجل الزعيم الراحل عن عشقه للفن والمثقفين، قائلًا: "لو كان عايش كان هيتابع فيلم ولاد العم ومسلسل الاختيار"، حيث كان يعشق الزعيم الراحل الأعمال التى تتحدث عن السياسة والجيش المصرى وبطولاته.

وتابع نجل الزعيم الراحل في تصريحاته لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إن أسرتهم كانت أسرة عادية مصرية خالصة، تلقى أبنائها التعليم في مدارس مصرية قومية مثل بقية المصريين، مضيفًا أن منزلهم كان يستقبل الأصدقاء باستمرار، كما تحرص الأسرة على قضاء الصيف في الإسكندرية بشكل طبيعى.

أما عن الطريقة التي تحتفل بها أسرته حاليًا بذكرى ميلاده فأوضح المهندس عبد الحكيم عبد الناصر إنهم يحرصون على الذهاب للمتحف الخاص به، والذى افتتح منذ عام 2016.

وتابع نجل الزعيم الراحل إنه كان يعشق صوت أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وكان حريص على اقتناء أسطوانات الكلاسيك خاصة في فترة الصباح، عند حلاقة ذقنه قبل ما يبدأ نشاطه اليومى.

وتحدث نجل الزعيم الراحل إن القرار الأهم الذى كان سيتخذه إذا كان معاصرًا لسنواتنا حاليًا هو أن يوفر صحة جيدة لكل مصري، مؤكدًا أن 100 مليون صحة هي مبادرة تسير على درب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.