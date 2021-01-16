سفير مصر بالمجر يبحث التعاون فى مجال التدريب الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه جرى بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية، وكذا تعظيم الاستفادة من المنح المقدمة للدارسين المصريين بما يتماشى مع السعى لبناء القدرات العلمية والعملية للكوادر المصرية التى تساهم فى عملية التنمية والمشروعات القومية فى مختلف المجالات.
كما شهد اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون العلمى بين الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية ونظيرتها المجرية فى إطار برامج التدريب المشتركة واستقدام الباحثين فى المجالات ذات الاهتمام خاصة الزراعة وإدارة المياه.
وأوضح السفير أشرف الموافى، أن اللقاء تناول توسيع نطاق التعاون بين مصر والمجر فى مجال التدريب الدبلوماسى ليشمل التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية وكذا المعاهد المناظرة فى مجموعة فيشجراد (المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا) خلال رئاسة المجر للمجموعة منتصف العام الجارى، وذلك من خلال تبادل إرسال واستقدام الدبلوماسيين الجدد وتنظيم ورش العمل والمحاضرات بين الجانبين بما يساهم فى صقل مهارات الدبلوماسيين الجدد الملتحقين بوزارة الخارجية.
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