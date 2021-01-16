مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم.. مصر تواجه مقدونيا

منتخب مصر لكرة اليد.أرشيفية
تستمر اليوم منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي تقام على الأراضي المصرية في الفترة من 13 لـ 31 من يناير الجاري.
وشهدت الصالة المغطاة يوم الأربعاء الماضي، حفل افتتاح مبهر حضره عدد من الشخصيات العامة على رأسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس المصري: "واثق أننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله، سنكون أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة أكبر التحديات وأكثر تفهما للتعايش السلمي والآمن بين الشعوب".
واختتم قائلا: "بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27 في جمهورية مصر العربية".
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كلمة حسن مصطفى
"اخترنا السيناريو الأصعب وهو تنظيم هذه البطولة، كافة الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها، مصر تمثل الضوء لهذه البطولة والتنظيم العالمي، وسنبعث برسالة نجاح للعالم من تلك البطولة".
وحقق المنتخب المصري الفوز في أولى مبارياته بالبطولة عل منتخب تشيلي بالمباراة الإفتتاحية بنتيجة 39-25، كما يواجه منتخبنا اليوم منتخب مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية من دور المجموعات، وإليكم جدول مباريات اليوم من مونديال اليد:
النمساX فرنسا 7:00 مساءا
الاتحاد الروسي X سلوفينيا 7:00 مساءا
مصر X مقدونيا الشمالية 7:00 مساءا
المغرب X البرتغال 7:00 مساءا
سويسرا X النرويج 9:30 مساءا
الجزائر X النرويج 9:30 مساءاتشيلي X السويد 9:30 مساءايذكر أن منتخبي مقدونيا الشمالية وسويسرا قد تم استدعائمها بعدما انسحب كل من منتخب التشيك، والولايات المتحدة الأمريكية بعدما تفشت إصابات فيروس كورونا المستجد داخل المنتخبين.
ويخوض المنتخب المصري البطولة بقائمة تضم كل من:
وتمتد البطولة في الفترة من 13 يناير لـ 31 من نفس الشهر، وتقام البطولةبدون جماهير، بعدما كان مقرر حضور 20 أو 30% من سعة الصالة.
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