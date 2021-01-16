أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021.. مفاجأة للشباب

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 16-1-2021، شهدت الأسعار تراجع حاد مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، حيث تراجعت الأسعار بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد، متأثر بسعر الذهب عالميًا من 1845 إلى 1827 دولار للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب في مصر لتصل إلى أدنى مستوى يمكن أن تصل إليه خلال الشهر الأول من العام الجديد 2021، لتتيح الفرصة أمام الشباب لإتمام مراسم الزواج التي كانت تتعثر مع شراء الذهب.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم، والتوقعات العالمية حول أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في مصر 803 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند 688 جنيهًا. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند 917 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيهًا، وأونصة الذهب 1827 دولار.

توقعات حول أسعار الذهب

تعددت التوقعات حول أسعار الذهب الفترة القادمة مع تراجعه بشكل كبير مع بداية اليوم، حيث يختلف سعر الذهب في الأسواق تبعًا للأسعار العالمية التي تعتبر المحرك الأساسي للسعر المصري المتداول في الأسواق.

الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب تختلف من محل إلى آخر وكذلك من محافظة إلى الآخرى، فضلًا عن إضافة سعر المصنعية وغيرها العديد من العوامل التي من شأنها تغير سعر الذهب في السوق.