دوت الخليج يكرم زعيم الأغلبية أشرف رشاد كأفضل شخصية حزبية مؤثرة في 2020

يكرم فريق تحرير دوت الخليج زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وذلك عقب اكتساحه نتائج الاستفتاء الذي أجراه الموقع للاختيار من بين مجموعة من الشخصيات والقامات السياسية والحزبية الرائدة. ويهدي فريق دوت الخليج بقيادة عمرو الديب، زعيم الأغلبية درعا يعبر عن الامتنان والاعتزاز بالأدوار التي قدمها رشاد للحياة الحزبية والبرلمانية المصرية. تفوق ملحوظ وقد أظهرت الأرقام التي حصل عليها أشرف رشاد، تفوق كبير على منافسيه، في الفئة التي تنافس فيها محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري صفي خربوش، ورئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة.

وحصل رشاد على عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78%، وذلك بعدما بدأت أرقامه في الزيادة والتصاعد منذ اللحظة الأولى التي دشن فيها موقع دوت الخليج الاستفتاء الخاص بأقوى كادر حزبي، وأقوى قيادي برلماني، وأفضل قيادة نسائية تحت القبة. والتزم موقع دوت الخليج بكافة المحددات والشروط المهنية الصارمة في التعامل مع قواعد تنظيم الاستفتاء، عبر الاختيار الحر النزيه لكافة رواد الموقع وجمهور القراء. مكانة رفيعة وجاء فوز أشرف رشاد متناسبا مع القدر والمكانة التي حجزها رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لنفسه، من خلال مراكمة النجاحات المدعومة بجهود جبارة لم تتوقف على مدار 6 أدوار تشريعية برز فيها حزب مستقبل وطن تحت القبة، كما كان له تواجد في غاية القوة خارج البرلمان، بين صفوف المواطنين.

أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب الأغلبية البرلمانية، شغل منصب رئاسة الحزب قبل تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مواليد العام 1985، محافظة قنا وينتمى لقبائل الأشراف، تخرج من كلية الهندسة، وكان رئيساً لاتحاد طلاب جامعة أسيوط، وكان أصغر رئيس حزب سياسي في مصر بعمر 31 عاماً في العام 2016، هو رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس نواب العام 2015. لايختلف أحد حول الدور الذي لعبه أشرف رشاد في التأسيس لتأثير وحجز مكانة حزب مستقبل وطن لدى المصريين، حيث جهود مكثفة تواصلت لسنوات من العمل المخلص، بهدف ترسيخ مكانة الحزب على المستويات الخدمية والسياسية والنيابية، وبرع أشرف رشاد في ذلك لكونه شخصية سياسية من طراز رفيع، تبدع في دوائر العمل التنظيمي. الجهود الفارقة والمتتالية التي حرص على تأديتها بدأب فريد النائب أشرف رشاد، تم ترجمتها الآن في صورة ترقي سياسي وصعود مستحق إلى سدة زعامة الأغلبية النيابية في أحد أرقى وأقيم المجالس النيابية التي مرت على البلاد في تاريخها، وهو مابدا جليا في حصوله على الأرقام المرتفعة في استفتاء دوت الخليج للعام 2020.

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