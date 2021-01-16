الزمالك: لا نعترف باعتذار سانت إتيان وننتظر المخاطبة رسميا

أكد الدكتور حسين السمري، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اعتذار نادى سانت إتيان المتداول لا تعترف به اللجنة الثلاثية لإدارة القلعة البيضاء، خاصة أنه لا يحمل الصفة الرسمية، ونشكك فى مصداقيته.

وقال السمرى، فى تصريحات تليفزيونية: "إذا أرادوا الاعتذار فليكن ذلك عبر خطاب رسمي مرسل إلينا من النادي الفرنسى مباشرة، ويحمل توقيعات رسمية من إدارته.. وإذا حدث ذلك سنجتمع لمناقشة الأمر، ثم بعد ذلك نقرر موقفنا، وهل نقبل الاعتذار أم نصعد الموقف قانونيا".

وأضاف عضو اللجنة: حتى الآن لا يزال موقفنا كما هو عليه، ونتمسك بالحفاظ على سمعة الزمالك ضد أى إساءة أو تشهير.

وكان نادي سانت إتيان الفرنسى قد قدم اعتذارا رسميا إلى نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة التي اتهم خلالها رئيس النادي الفرنسي أفراد داخل القلعة البيضاء بأنهم طلبوا عمولات مقابل انتقال المهاجم مصطفى محمد للنادي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وفي خطاب رسمي غير موقّع وصل إلى نادي الزمالك، قدم نادي سانت إتيان اعتذاره لنادي الزمالك بشأن تصريحات رولاند رومير رئيس النادي، ويؤكد أنه كان يقصد الوكلاء وأصحاب المصالح الذين تدخلوا فى عملية التفاوض للتعاقد مع مصطفى محمد، وليس أى مسؤول فى نادي الزمالك، وتؤكد إدارة سانت إتيان تقديرها لنادى الزمالك ومجلس إدارته وحريصة على مواصلة التعاون بين الناديين.

وأعلن نادي الزمالك غلق ملف احتراف مصطفى محمد في النادي الفرنسي، بعد تصريحات رئيسه الأخيرة.

وعرض سانت إتيان على الزمالك تقسيط مبلغ الـ5 ملايين دولار المطلوبة فى صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك، حيث تمسك الأخير بالحصول على المبلغ كاملا و"نقدا" لإتمام الصفقة أو سيتم غلق الملف حاليا، على أن يتم بيع اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2021، قبل أن تغلق المفاوضات تماما بعد تصريحات رئيس النادي.

وكان رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، قد قال إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وأضاف رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات تليفزيونية: "سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة، ولن أتحدث فى ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته، ولكن الوقت يجرى وضيق، وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل".

واستطرد: "لو فشلت الصفقة في الوقت الجاري لن نقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأننا سنقوم بالتعاقد مع لاعب آخر، وسنغلق ملف المفاوضات مع لاعب الزمالك".

واختتم: "لم أتواصل مع شخص بعينه في نادي الزمالك، ولكن تواصلت في البداية مع رئيس النادي الذى تُوفّى، وبعد ذلك وكيله آدم وبعد ذلك أيمن يونس".