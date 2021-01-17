موجز السوشيال ميديا: خالد الغندور يوجه رسالة لـ رمضان صبحي.. ومتابع يهاجم هنا شيحة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر أن احدث مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" وقدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على أداء رمضان صبحي مع فريقة بيراميدز وتالقه امس بإحراز هدفين

ونشر خالد الغندور صورة لرمضان بتيشرت الزمالك وعلق عليها قائلا "اتمني انا اري رمضان صبحي لاعبا في نادي الزمالك، الصراحة طريقة لعبك و شخصيتك لايقة علي الزمالك".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #منتخب_ مصر بعد فوز المنتخب المصري لكرة اليد على منتخب مقدونيا وتطلعه للدوري الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏منتخب مصر يلقن منتخب مقدونيا درسا قاسيا في كرة اليد ويكتسحها 38-19 باداء رجولي وعاااااالمي لتتأهل الى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 .. مبروك يا مصريين" و "‏منتخب مصر لكرة اليد عظيم جدًا برافووو يا رجالة".

علقت الاعلامية شيما صابر على تداول السوشيال ميديا بكثرة زواج المصريين من الأجانب واخرهم السيدة الايطاليه التي تعيش بالفيوم.

وكتبت شيما صابر عبر حسابها بتويتر قائلة "‏كل يوم الاقي شاهد روسيه متجوزه مصري و بتخرط ملوخيه شاهد ايطاليه متجوزه مصري و بتلف المحشي .. مشفتش ليه شاهد مصريه متجوزه مصري و بتجري وراه في محاكم الاسره ، دي حمله لتشجيع الاجنبيات علي الزواج من مصريين .. طيب والستات عندنا يروحوا فين".