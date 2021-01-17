بالأسماء.. 12 أسقفا شاركوا البابا تواضروس فى تدشين كاتدرائية جبل القلالى 

جدة - نرمين السيد - شهد تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى فى ديره بجبل القلالى، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى مشاركة 12 من أحبار الكنيسة، بينهم خمسة من رؤساء الأديرة الرهبانية العامرة.





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