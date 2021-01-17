الصحة تنشر البيان اليومي لحالات فيروس كورونا| ارتفاع عدد الإصابات من جديد

نشرت وزارة الصحة والسكان البيان الخاص بحالات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليوم السبت الموافق 16 يناير، والذي أظهر ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس والتي وصلت لـ 887 حالة إيجابية جديدة.

عدد إصابات كورونا اليوم

وكشفت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ليصل عددهم إلى 122291 حالة، وتم خروجهم من المستشفيات، مضيفة تسجيل 54 حالة وفاة.

الصحة تكشف طرق ارتداء الكمامة ونزعها

قبل ارتداء الكمامة

طريقة نزع الكمامة

وفي سياق متصل كانت وزارة الصحة اعادة تذكير المواطنين بضرورة التباعد الإجتماعي والجسدي بين الأشخاص وبعضها البعض، وبجانب أهمية ارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر للوقاية من فيروس كورونا.طريقة ارتداء الكمامة والتخلص منها وفق وزارة الصحة المصرية-افرك يديك بمطهر كحولي أو أغسلهما بالماء والصابون.-قم بتغطية الفم والأنف بالماسك ،والتأكد من وضعه بإحكام على وجهك ،بحيث لا يكون أي فراغ بين الوجه والماسك.-تجنب لمس الماسك أثناء إرتدائه، وفي حالة لمسه اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهم بالمطهر الكحولي.-تخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطب وارتدي آخر جديد ،ولا تستخدم الماسكات الوحيدة الإستعمال مرة أخرى.-انزع الكمامة من الخلف.-لا تلمس السطح الخارجي للماسك ،وتخلص منه على الفور بإلقائه في سلة مهملات مغلقة.-اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهم بمطهر كحولي.