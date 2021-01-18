فيديو .. كل ما لا تعرفه عن مشروع حدائق العاصمة

جدة - نرمين السيد - قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن "حدائق العاصمة" مشروع صدر به قرار من رئيس الجمهورية رقم 640 لسنة 2020 ويقع بجوار مدينة بدر، وتبلغ مساحته 30 ألف فدان، وهو مقابل العاصمة الإدارية فى طريق السويس.





وأضاف عباس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد، أن حدائق العاصمة ليست جزءًا من العاصمة الإدارية لكن يُطلق عليها "حدائق العاصمة" لقربها جغرافيا من العاصمة الإدارية. شدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على أن 50% من المشروع لـ الإسكان، والباقى خدمات عامة، وسيضم أقسام شرطة ومطافى، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والأنشطة الترفيهية بما يشكل مدينة متكاملة.

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