فيديو.. الصحة: وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تنتظر دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: "خلال أيام ستصل دفعات متتالية من اللقاحات وليس دفعة واحدة سواء اللقاح الصينى سينوفارم أو اللقاحات الأخرى مثل لقاح استرازينيكا الذى بدأ فى الحصول على موافقات هيئة الدواء وفور الانتهاء سيبدأ تدفق كميات منه".





وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إن اللقاح سيتم تلقيه فى مراكز مخصصة أعلن عنها فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تعمل على رفع كفاءة هذه المراكز من ناحية التجهيزات الطبية وغير الطبية وحتى الموقع العام وذلك حتى يتلقى المواطن لقاحه بشكل لائق يراعى الإجراءات الاحترازية ويمنع التكدس والتزاحم داخل المراكز.

وأوضح أن جولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم كانت واسعة شملت عدد من الأماكن منها مستشفى عزل العجوزة المخصصة لمرضى كورونا، وراجعت أعداد المترددين على المستشفى ونسب الشفاء من مصابى الفيروس، بالإضافة لاحتياطات الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية.

تابع أن وزيرة الصحة لاحظت فى جولتها أن هناك انخفاض واضح فى معدل تردد مرضى فيروس كورونا على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى بنسبة 50% منذ بداية يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضى، وهو ما يعود إلى المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلى وتطبيق البروتوكولات.