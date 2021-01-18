انت الان تتابع تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 .. وآخر موعد للسداد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يترقب العديد من الأشخاص داخل مصر التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 ، والآن يستطيع الجميع التعرف عليها من موقع الشركة المصرية للإتصالات، وتوضح الفاتورة استهلاك شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020م، وقد أعلنت الشركة آخر موعد للسداد بعد فترة السماح التي يتم منحها للمشتركين للدفع دون سداد أي غرامات، فضلًا عن موعد عودة الخط إلى العمل، والغرامة التي يتم فرضها على المتأخرين، ونوضح خلال السطور التالية وعبر موقع مصر فايف، فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات .

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

كشفت الشركة المصرية عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 ، وكذا فترة السماح وموعد انتهائها، وتحويل الخط إلى نظام الاستقبال وغيرها، وإليكم كل المواعيد المتعلقة بفاتورة التليفون في شهر يناير والتي جاءت على النحو التالي :

يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يناير 2021 .

تمنح الشركة فترة سداد لفاتورة يناير بدون أي غرامات، حتى 14 فبراير 2021م .

يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، اعتبارًا من 15 فبراير 2021م .

تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات يوم 14 مارس 2021م .

يتم الرفع المؤقت للخط من الخدمة، يوم 15 مارس 2021م، ويتم فرض غرامة على المشتركين غير المسددين للفاتورة .

رابط فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

يتسنى للمشتركين في خدمة التليفون الأرضي في مصر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات، وذلك تجنبًا للزحام أمام فروع تقديم الخدمة، ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بإدخال رقم التليفون وكود المحافظة، أو الاتصال على رقم 140 من التليفون الأرضي .