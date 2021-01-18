حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 19-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: انتقال القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي يجعلك تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادلاً مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها.

عاطفياً: الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جدياً في الارتباط.

صحياً: تولي الشأن الصحي اهتماماً كبيراً، ولا تدع أموراً أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة، حتى لا تواجه العقبات لاحقاً وتصبح في وضع حرج.

عاطفياً: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة.

صحياً: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: يعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء.

عاطفياً: تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها “وصافي يا لبن” بعد سوء التفاهم بينكما بسبب تدخلات المغرضين.

صحياً: لا تورّط نفسك في أمور تافهة، وتسبب اضطراباً لوضعك الصحي أنت بغنى عنه اليوم.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفياً: تتخلص من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك السعادة.

صحياً: تحصل على تفهّم ودعم لتحرّكاتك، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على اثر ما تقدّمه.

عاطفياً: تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي تفهم الوضع وقرر العودة إليك.

صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.

عاطفياً: تسير العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، فلا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام والكميات الواجب تناولها يخفف الكثير من المشكلات الصحية.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: تلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة الأسس الواجب البناء عليها.

عاطفياً: تمرّ بوقت عصيب مع الشريك، لا تيأس، لا بد من أن تعود المياه إلى مجاريها، والانطلاق مجدداً في علاقة لن تعرف التوتر.

صحياً: حذار المشاكل الصحية واحرص على سلامتك وعلى سلامة المنزل والعائلة.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 19-1-2021

تواجهك بعض الصعوبات في عملك ولكنك تجتازها بنجاح وبأقل مجهود بفضل ذكائك وحكمتك ويقف الحظ معك وتتألق في مجموعة من النجاحات تغير مسار حياتك.

عاطفياً: قد تكتشف أن كل التضحيات التي قدمتها للحبيب ذهبت أدراج الرياح، فتقرر أن تهتم بمستقبلك وان تتخلص من القيود النفسية.

صحياً: لا تكون مرتاح البال اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، فانتبه.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: إلجأ إلى الواقعية والمنطق إذا أردت النجاح والدعم، وناقش بهدوء وثبات، ومع ذلك لا تسلط عليك الأضواء على الرغم من المسؤوليات الملقاة على عاتقك.

عاطفياً: تستجد بعض الأمور العاطفية التي تبيّن لك حقيقة عواطفك ومدى الأمل في وصول علاقتك مع الطرف الآخر إلى قمة التفاهم والنجاح.

صحياً: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك.

عاطفياً: التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً منكما، وقد يؤدي الى صدامات غير مبررة يمكن أن تدمر العلاقة.

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: تعيش يوما جيدا يحمل اليك أخبار مهمة على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم.

عاطفياً: تحب السيطرة على شريكك وتريده لنفسك فقط، لا تغار ولكن ما تملكه هو حب السيطرة على المحيطين بك، وخصوصا الشريك الذي تفضل أن يلازمك كظلك.

صحياً: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 19-1-2021

مهنياً: لن تكون الأيام المقبلة سهلة عليك مادياً، وتواجه بعض الأزمات الشديدة، لكنك في الحقيقة قادر على تخطي أي أزمة بفضل حكمتك.

عاطفياً: تكتشف أن علاقتك الحالية بعيدة كل البعد عن الجدية، وأن الطرف الآخر لم يكن يخطط على الإطلاق للاستمرار فيها بأي شكل.

صحياً: تشعر بضيق غريب في التنفس اليوم، لا تقلق، الأمر في الغالب بسيط جدًا ولا يحتاج إلى تدخل من أي نوع.