نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. رئيس مجلس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيان الحكومة بشأن موقف تنفيذ برنامج الحكومة حسبما أكد جدول الأمانة العامة لمجلس النواب.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحضر اليوم الاثنين أمام البرلمان، إلى جانب أحد الوزراء، وذلك تلبية لطلب مجلس النواب،

وأشار إلى أن اللجنة العامة خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وضعت الإطار العام للعمل ومناقشة الحكومة، وهو الاجتماع الذي حضره المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب.