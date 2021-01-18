أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 18 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" أولى رحلاتها الجوية إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوى لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 47 رحلة جوية لنقل 5 آلاف و497 راكبًا لعدد من الوجهات العالمية.

القاهرة

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

القاهرة

يستمع مجلس النواب إلى بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

الجزائر

تتوجه بعثة طبية جزائرية -هى الثانية من نوعها خلال الشهر الجارى- إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتضم خبراء فى الصحة لتقديم الدعم الطبى لموريتانيا.