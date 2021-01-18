نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار غزيرة على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي البحر المتوسط يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس مائل للبرودة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون معتدل علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة مصحوبة بفرص سقوط أمطار خفيفة(30% تقريبًا) علي مناطق متفرقة من القاهرة الكبري علي فترات متقطعة وامطار الي متوسطة (50% % تقريبًا) على مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة، وأمطار متوسطة الي غزيرة ( الإسكندرية-السلوم-رشيد-بلطيم-مطروح-دمياط-بورسعيد-العريش-رفح) على فترات متقطعة، كما تكون الرياح نشطه على مناطق مِن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من ٣ امتار ونصف الي ٤ أمتار والرياح جنوبية غربية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.