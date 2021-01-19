شاهد لقطة انفعال الشناوى ضد حكم مباراة الأهلى وسبب إيقافه 4 مباريات

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضى تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث حاول محمد الشناوى الحديث مع الحكم محمد سلامة ميدو عقب إطلاق صافرة النهاية قبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس ومسك كتف الحكم.

تعتبر مباراة المقاولون والأهلى والمقرر إقامتها الخميس المقبل هى أول مباراة يغيب فيها محمد الشناوى عن حراسة مرمى النادى الأهلى طبقاً لقرار الجبلاية، الأزمة الحقيقية التى ستشكل الصداع الأكبر للنادى الأهلى والجهاز الفنى هو غياب محمد الشناوى عن المباراة التالية أمام بيراميدز المقرر لها الثلاثاء 26 يناير، خاصة أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين يمكنهم استغلال فرصة غياب الحارس الأساسى للفريق الأحمر، نهاية عقوبة محمد الشناوى ستكون بعد مباراتى سموحة وطلائع الجيش على الترتيب وبذلك تكون المباريات الأربع التى سيغيب خلالها حارس الأهلى هى "المقاولون، بيراميدز، سموحة، وطلائع الجيش".

ويحرس على لطفى عرين الفريق الأحمر فى غياب محمد الشناوى وسط كثير من الضغوط، خاصة أن المباريات الأربع تبدأ بمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل، ثم بيراميدز وسموحة وطلائع الجيش، ومنذ انضمامه إلى النادى الأهلى قادماً من صفوف إنبى فى موسم 2017/2018، شارك على لطفى فى 13 مباراة، حافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات، بينما استقبل مرمى الأهلى فى وجود على لطفى 9 أهداف خلال 5 مباريات و يعود محمد الشناوى لحراسة عرين النادى الأهلى خلال مباراة الإسماعيلى المقرر إقامتها 10 مارس وذلك بعد مشاركة الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية.