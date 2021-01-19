إخلاء سبيل المتهمة بواقعة تورتة عيد ميلاد نادى الجزيرة بكفالة 5 ألاف جنيه

أمرت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل المتهمة فى واقعة "تورتة" حفل عيد ميلاد نادى الجزيرة بكفالة 5 ألاف جنيه، وأنكرت المتهمة صلتها بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهمة بتصنيع "تورتة" احتفال سيدات بعيد ميلاد فى نادى الجزيرة بالقاهرة، بعد تصنيعها "تورتة" تخدش الحياء العام.

جاء ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

وبعد الفحص تم تحديد صانعة تلك الحلوى، وتبين أنها "شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة"، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتبين اتخاذها منزلها مصنعا لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور القبض على المتهمة، أشاد رواد السوشيال ميديا بسرعة تحرك رجال الشرطة وضبطهم للمتهمة، مؤكدين أنها تحافظ على الذوق العام والقيم الأخلاقية في المجتمع، وتؤكد تحقيق العدل ومكافحة كافة صور الخروج على القانون.

وبدأت جهات التحقيقات استجواب المتهمة في الاتهامات المنسوبة لها، من خدش الحياء والذوق العام، والتحريض على أعمال منافية للآداب.