إنذار خاص من الأرصاد الجوية لبعض المناطق الثلاثاء والأربعاء وتحذير من أمطار غزيرة ورياح بسرعة 33 عقدة 

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذاراً خاصاً منذ قليل لمدن البحر المتوسط، وذلك على مدار اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاء، وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح والتي تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 33 عقدة، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر، وتساقط أمطار غزيرة.
إنذار خاص من الأرصاد الجوية لبعض المناطق وتحذير من أمطار غزيرة
كما حذرت الأرصاد نشاط الرياح الجنوبية الغربية، والتي سوف تتحول إلى شمالية غربية خلال اليومين القادمين الثلاثاء والأربعاء، كما تتفاوت حدة تساقط الأمطار يومي 19 و20 يناير، وتكون غزيرة إلى متوسطة وخفيفة على بعض المناطق.
وجاءت مناظق تساط الأمطار وفق هيئة الأرصاد الجوية اليوم وغداً على النحو التالي:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطار بنسبة 50% على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وتكون غزيرة على السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح، مع نشاط للرياح على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.
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وخلال يوم الأربعاء تكون الأمطار غزيرة على مناطق السواحل الشمالية، وبنسبة 30% على القاهرة الكبرى، وبنسبة 50% على بعض مناطق الوجه البحري، مع نشاط للرياح على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.
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