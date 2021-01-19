وفاة كاهن كنيسة العذراء بالقناطر الخيرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت إيبراشية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، وفاة القمص شنودة لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقناطر الخيرية.. ولم تعلن الكنيسة بعد ترتيبات صلاة الجنازة على القمص الراحل.





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